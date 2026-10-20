W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że Departament Rolnictwa USA uruchomi program wsparcia dla rolników o wartości 8 mld dolarów, aby zrekompensować koszty oleju napędowego w sezonie zbiorów. Poinformował o tym The Hindu.

Oświadczenie podczas kampanii

Trump ogłosił inicjatywę w poniedziałek podczas wystąpienia wyborczego w Kansas, w ramach kampanii przed wyborami śródokresowymi. Nazwał ją nowym programem pomocy rolnikom w pokryciu kosztów paliwa w okresie żniw.

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Według prezydenta Departament Rolnictwa ma zapewnić rolnikom 8 mld dolarów wsparcia, aby zrekompensować koszty diesla w obecnym sezonie zbiorów.

Administrowanie wypłatami

Departament Rolnictwa USA poinformował, że wypłatami o łącznej wartości 8 mld dolarów będzie zarządzać Farm Service Agency. W komunikacie mowa konkretnie o wsparciu rolników w związku z kosztami oleju napędowego podczas żniw.

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