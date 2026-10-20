В США президент Дональд Трамп заявил, что Министерство сельского хозяйства США запустит программу поддержки фермеров на $8 млрд для компенсации расходов на дизельное топливо в сезон сбора урожая. Об этом сообщает The Hindu.

Заявление во время кампании

Трамп объявил об инициативе в понедельник во время предвыборного выступления в Канзасе в рамках кампании перед промежуточными выборами. Он назвал ее новой программой помощи фермерам с расходами на топливо в период жатвы.

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По словам президента, Министерство сельского хозяйства должно предоставить фермерам $8 млрд поддержки, чтобы компенсировать расходы на дизель в течение нынешнего сезона сбора урожая.

Администрирование выплат

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что выплатами на общую сумму $8 млрд будет управлять Farm Service Agency. В сообщении говорится именно о поддержке фермеров в связи с расходами на дизельное топливо во время жатвы.

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