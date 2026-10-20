Premier Pakistanu Shehbaz Sharif oświadczył, że władze nie będą tolerować oporu wobec reform Federalnego Urzędu Dochodów (FBR), i polecił przyspieszyć działania na rzecz zmniejszenia luki podatkowej w kraju.

Jak informuje Dawn, oświadczenie złożono podczas cotygodniowego briefingu dotyczącego reform podatkowych. Padło ono po apelu Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Służby Podatkowej o strajk polegający na wstrzymaniu pracy. Apel został wycofany po interwencji wysokich urzędników FBR.

Ostrzeżenie dla urzędników podatkowych

Przewodniczący FBR Rashid Mahmood Langrial przedstawił premierowi pilotażowy projekt audytów i ocen bez bezpośredniego kontaktu między urzędnikami podatkowymi a podatnikami. Według źródła Dawn Shehbaz Sharif wyraził niezadowolenie z ogłoszenia strajku i powiedział, że pracownicy, którzy nie chcą pracować, zostaną poproszeni o opuszczenie służby.

Premier przypomniał również pracownikom służby podatkowej o czterokrotnym podwyższeniu wynagrodzeń, a także o zapewnieniu samochodów i mieszkań. Oświadczył, że muszą oni zapewnić wyniki i uzasadnić przyznane zachęty. Sharif polecił podejmowanie niewybiórczych działań wobec skorumpowanych urzędników, jednocześnie dając pracownikom, którzy poprawiają swoje zachowanie i wyniki pracy, szansę na poprawę.

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Pilotażowy projekt NFC

FBR utworzył w Islamabadzie National Faceless Centre (NFC), którego jednostki będą przeprowadzać audyty i oceny w systemie bez bezpośredniego kontaktu. Jego celem jest ograniczenie uznaniowości urzędników oraz kontaktów między urzędnikami a podatnikami.

Centrum początkowo obsadzono 27 urzędnikami. W ramach projektu pilotażowego, który wszedł w życie 1 października, ma ono przetwarzać i weryfikować dane stron trzecich dotyczące 300–400 tys. osób. Dane będą przekazywane do NFC etapami po wstępnej kontroli zgodności z wymogami.

Ponadto FBR zawiesił dwóch pracowników Służby Dochodów Wewnętrznych w stopniach BS-20 i BS-19 oraz wezwał kolejnych dwóch pracowników w stopniu BS-20 do siedziby głównej w celu dalszego dochodzenia. Ma to związek z nieautoryzowanym oświadczeniem dla prasy i wezwaniem do zaprzestania wykonywania oficjalnej pracy.

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