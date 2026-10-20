Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что власти не будут терпеть сопротивление реформам Федерального управления доходов (FBR), и поручил ускорить меры по сокращению налогового разрыва в стране.

Как сообщает Dawn, заявление было сделано во время еженедельного брифинга по налоговым реформам. Оно прозвучало после призыва Ассоциации служащих налоговой службы к забастовке с прекращением работы. После вмешательства высокопоставленных должностных лиц FBR этот призыв был отозван.

Предупреждение налоговикам

Глава FBR Рашид Махмуд Лангриал представил премьеру пилотный проект аудита и оценки без прямого контакта между налоговиками и налогоплательщиками. По данным источника Dawn, Шехбаз Шариф выразил недовольство в связи с объявлением забастовки и заявил, что служащих, не желающих работать, попросят покинуть службу.

Премьер также напомнил сотрудникам налоговой службы о четырехкратном повышении зарплат, а также о предоставлении автомобилей и жилья. Он заявил, что они должны обеспечить результаты и оправдать предоставленные стимулы. Шариф поручил принимать неизбирательные меры против коррумпированных должностных лиц, одновременно дав сотрудникам, которые улучшают поведение и результаты работы, возможность исправиться.

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Пилотный проект NFC

FBR создало в Исламабаде National Faceless Centre (NFC), подразделения которого будут проводить аудиты и оценки по системе без прямого контакта. Ее цель — сократить усмотрение должностных лиц и контакты между чиновниками и налогоплательщиками.

Центр первоначально укомплектовали 27 служащими. В рамках пилотного проекта, вступившего в силу 1 октября, он должен обрабатывать и проверять данные третьих сторон о 300–400 тысячах лиц. Данные будут передаваться в NFC поэтапно после первоначальной проверки соблюдения требований.

Кроме того, FBR отстранило двух сотрудников Службы внутренних доходов в рангах BS-20 и BS-19 и вернуло еще двух служащих ранга BS-20 в штаб-квартиру для дальнейшего расследования. Это связано с несанкционированным заявлением для прессы и призывом прекратить официальную работу.

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