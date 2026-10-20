巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，当局不会容忍对联邦税务局（FBR）改革的抵制，并指示加快采取措施，缩小该国的税收缺口。

据《黎明报》报道，该声明是在每周税务改革简报会上作出的。此前，税务服务官员协会呼吁举行罢工并停止工作。在FBR高级官员介入后，该呼吁被撤回。

对税务官员的警告

FBR主席拉希德·马哈茂德·兰格里亚尔向总理介绍了一项试点项目，即在税务官员与纳税人之间没有直接接触的情况下进行审计和评估。根据《黎明报》消息人士的说法，夏巴兹·谢里夫对宣布罢工表示不满，并称不愿工作的员工将被要求离开公务体系。

总理还提醒税务服务人员，他们的工资已提高四倍，并获得了车辆和住房。他表示，他们必须取得成果，并证明所获激励措施的合理性。谢里夫指示对腐败官员采取非选择性措施，同时给予改善行为和工作表现的员工改正机会。

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NFC试点项目

FBR在伊斯兰堡设立了国家无接触中心（National Faceless Centre，NFC），其下属单位将通过无直接接触的系统开展审计和评估。该系统旨在减少官员的自由裁量权以及官员与纳税人之间的接触。

该中心最初配备了27名官员。根据于10月1日生效的试点项目，该中心将处理并核查有关30万至40万人的第三方数据。数据将在初步合规检查后分阶段移交给NFC。

此外，FBR暂停了两名内陆税收服务部门员工的职务，其级别分别为BS-20和BS-19，并将另外两名BS-20级员工调回总部接受进一步调查。这与一份未经授权的新闻声明以及停止官方工作的呼吁有关。

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