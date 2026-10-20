W Pakistanie komitet sterujący partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) przez dwa dni omawiał dalszą strategię, jednak nie podjął żadnej decyzji. Łącznie posiedzenie trwało osiem godzin, a rekomendacje członków komitetu nie zostały zatwierdzone z powodu odmowy wyższego kierownictwa przeprowadzenia głosowania, informuje Dawn.

Dyskusja o marszu protestacyjnym

Według rozmówcy gazety uczestnicy spotkania omawiali przyczyny niepowodzenia marszu protestacyjnego, któremu przewodził Sohail Afridi, rolę przewodniczącego ruchu Tehreek-i-Tahafuz-Ayin-i-Pakistan (TTAP) Mahmooda Khana Achakzaia oraz procedury podejmowania decyzji w PTI.

Jeden z liderów partii powiedział, że w Charsaddzie do marszu dołączyło wielu zwolenników, jednak w Mardanie ich liczba zmniejszyła się, a w Swabi nie podjęto działań przygotowawczych. Część uczestników obarczała Afridiego odpowiedzialnością za niepowodzenie marszu, inni zaś poruszali kwestie pracy komitetów sterującego i politycznego, w tym dlaczego posiedzenie komitetu sterującego zwołano po siedmiu dniach.

Propozycje dotyczące struktury partyjnej

Niektórzy uczestnicy stwierdzili, że partia nie działa zgodnie ze swoim statutem, a kluczowe decyzje podejmuje nieformalny komitet pięciu osób. Zaproponowali rozwiązanie komitetu politycznego i przejście od indywidualnego do kolektywnego podejmowania decyzji.

Uczestnicy proponowali również utworzenie komisji w celu ustalenia okoliczności, jednak Barrister Gohar sprzeciwił się temu. Azam Swati zaproponował przeprowadzenie nowych wyborów wewnątrzpartyjnych i uchylenie sądowego zawieszenia tego procesu. Pojawiły się także propozycje rewizji składu komitetu negocjacyjnego i włączenia do niego polityków, w tym senatorów PTI.

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Według rozmówcy Dawn członkowie komitetu wyrażali zaniepokojenie otwieraniem przez TTAP biur okręgowych i pytali, czy PTI będzie startować w kolejnych wyborach pod szyldem tego ruchu. Gohar zaprzeczył, że taki wariant jest rozważany.

Po spotkaniu Barrister Gohar Ali Khan oświadczył, że Mahmood Khan Achakzai pozostanie bezspornym liderem opozycji, ponieważ został mianowany przez Imrana Khana. Według niego Achakzai i Allama Raja Nasir Abbas nadal będą prowadzić negocjacje w imieniu PTI.

Możliwe trzecie spotkanie

Podczas spotkania omawiano także wyznaczenie koordynatora do organizowania spotkań z Imranem Khanem w więzieniu Adiala. Centralny sekretarz PTI ds. informacji Sheikh Waqqas Akram powiedział, że dyskusja może pomóc partii w wypracowaniu kolektywnych decyzji i kształtowaniu polityki. Nie wykluczył przeprowadzenia trzeciego spotkania w celu określenia dalszych kroków.

W oświadczeniu po spotkaniu PTI wyraziła zaniepokojenie działaniami przeciwko partii i zobowiązała się kwestionować je na wszystkich szczeblach. Partia wezwała również do ochrony złóż i minerałów prowincji.

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