在巴基斯坦，Pakistan Tehreek-e-Insaf（PTI）党的指导委员会用了两天时间讨论后续战略，但未作出任何决定。会议总共持续了八小时，由于高层领导拒绝举行投票，委员会成员的建议未获批准，Dawn报道。

讨论抗议游行

据该报消息人士称，与会者讨论了由Sohail Afridi领导的抗议游行失败的原因、Tehreek-i-Tahafuz-Ayin-i-Pakistan（TTAP）主席Mahmood Khan Achakzai的角色，以及PTI内部的决策程序。

一名党内领导人表示，在Charsadda有许多支持者加入游行，但在Mardan人数有所减少，而在Swabi没有开展筹备活动。一些与会者将游行失败归咎于Afridi，另一些人则对指导委员会和政治委员会的工作提出质疑，特别是为何在七天后才召开指导委员会会议。

关于党内结构的建议

一些与会者表示，该党并未依照其章程运作，关键决定由一个五人非正式委员会作出。他们提议解散政治委员会，并从个人决策转向集体决策。

与会者还提议成立一个委员会以查明情况，但Barrister Gohar反对此举。Azam Swati提议举行新的党内选举，并取消法院对该程序的暂停。还有人提议审查谈判委员会的组成，并将政治人士纳入其中，包括PTI参议员。

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据Dawn的消息人士称，委员会成员对TTAP开设地区办公室表示担忧，并询问PTI是否会在下一次选举中以该运动的旗帜参选。Gohar否认正在考虑这一选项。

会后，Barrister Gohar Ali Khan表示，Mahmood Khan Achakzai将继续担任毫无争议的反对派领袖，因为他由Imran Khan任命。他表示，Achakzai和Allama Raja Nasir Abbas将继续代表PTI进行谈判。

可能举行第三次会议

会议还讨论了任命一名协调员，以安排在阿迪亚拉监狱与Imran Khan会面。PTI中央信息秘书Sheikh Waqqas Akram表示，这场讨论可能有助于该党形成集体决策并制定政策。他不排除举行第三次会议以确定后续步骤的可能性。

PTI在会后声明中对针对该党的行动表示担忧，并承诺将在所有层级对此提出挑战。该党还呼吁保护该省的矿藏和矿产资源。

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