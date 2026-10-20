В Пакистане руководящий комитет партии Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) в течение двух дней обсуждал дальнейшую стратегию, однако не принял никакого решения. В общей сложности заседание продолжалось восемь часов, а рекомендации членов комитета не были утверждены из-за отказа высшего руководства проводить голосование, сообщает Dawn.

Обсуждение протестного марша

По данным собеседника издания, участники встречи обсуждали причины неудачи протестного марша, который возглавлял Сохаил Африди, роль главы движения Tehreek-i-Tahafuz-Ayin-i-Pakistan (TTAP) Махмуда Хана Ачакзая и процедуры принятия решений в PTI.

Один из лидеров партии заявил, что в Чарсадде к маршу присоединилось много сторонников, однако в Мардане их количество уменьшилось, а в Сваби не было подготовительных мероприятий. Часть участников возлагала ответственность за провал марша на Африди, другие поднимали вопросы о работе руководящего и политического комитетов, в частности о том, почему заседание руководящего комитета созвали через семь дней.

Предложения по партийной структуре

Некоторые участники заявили, что партия действует не в соответствии со своим уставом, а ключевые решения принимает неформальный комитет из пяти человек. Они предложили распустить политический комитет и перейти от индивидуального к коллективному принятию решений.

Участники также предлагали создать комиссию для установления обстоятельств, однако Барристер Гохар выступил против этого. Азам Свати предложил провести новые внутрипартийные выборы и отменить судебное приостановление этого процесса. Звучали также предложения пересмотреть состав переговорного комитета и включить в него политиков, в частности сенаторов PTI.

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По словам собеседника Dawn, члены комитета выражали обеспокоенность открытием TTAP районных офисов и спрашивали, будет ли PTI участвовать в следующих выборах под флагом этого движения. Гохар отрицал, что такой вариант рассматривается.

После заседания Барристер Гохар Али Хан заявил, что Махмуд Хан Ачакзай останется бесспорным лидером оппозиции, поскольку его назначил Имран Хан. По его словам, Ачакзай и Аллама Раджа Насир Аббас и далее будут вести переговоры от имени PTI.

Возможное третье заседание

Во время встречи также обсуждалось назначение координатора для организации встреч с Имраном Ханом в тюрьме Адиала. Центральный секретарь PTI по вопросам информации Шейх Ваккас Акрам заявил, что дискуссия может помочь партии в выработке коллективных решений и формировании политики. Он не исключил проведения третьего заседания для определения дальнейших шагов.

В заявлении после встречи PTI выразила обеспокоенность действиями против партии и пообещала оспаривать их во всех инстанциях. Также партия призвала защитить месторождения и полезные ископаемые провинции.

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