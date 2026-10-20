W mieście Gaza w Palestynie w wyniku izraelskiego ataku na mieszkanie w pobliżu kompleksu medycznego Asz-Szifa zginęli Palestyńczyk Akram Jassin i jego żona Dina Jassin. Kilka innych osób zostało rannych, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na źródła medyczne.

Ostrzał w centralnej części enklawy

Oddzielnie izraelska artyleria ostrzelała obszary na wschód od obozu dla uchodźców Burejdż w centralnej części Strefy Gazy. W chwili publikacji nie napłynęły informacje o zabitych ani rannych w wyniku tego ostrzału.

Według agencji w poniedziałek w różnych rejonach Strefy Gazy w wyniku odrębnych izraelskich ataków zginął jeden Palestyńczyk, a kolejne trzy osoby zostały ranne. Izraelski dron uderzył w grupę cywilów w rejonie Szejk Radwan w zachodniej części miasta Gaza: zginął mężczyzna, a dwie osoby odniosły obrażenia.

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Dane o ofiarach

Jeszcze jedna osoba została ranna po tym, jak izraelskie siły otworzyły ogień w kierunku namiotów dla osób przesiedlonych na południowy zachód od Chan Junus. Ataki mają miejsce na tle porozumienia o zawieszeniu broni, które według Anadolu Agency obowiązuje od października 2025 roku.

Agencja, powołując się na Ministerstwo Zdrowia Gazy, podała, że izraelskie naruszenia zawieszenia broni doprowadziły do śmierci 1522 Palestyńczyków i zranienia kolejnych 5421 osób. Według Anadolu Agency od października 2023 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tys. Palestyńczyków, a ponad 175 tys. zostało rannych; uszkodzono również około 90% infrastruktury cywilnej.

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