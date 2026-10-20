Prezydent RPA Cyril Ramaphosa oświadczył, że Skarb Państwa rozważa możliwe kroki w celu zmniejszenia presji na koszty życia wywołanej gwałtownym wzrostem cen paliw. Opcje wsparcia mogą zostać ogłoszone w środę w średnioterminowym oświadczeniu budżetowym ministra finansów Enocha Godongwany, informuje TimesLIVE.

Rekordowe ceny benzyny

Po ostatniej miesięcznej korekcie cena benzyny w prowincji Gauteng osiągnęła rekordowy poziom 30,95 randa za litr. Od skoku krajowych cen spowodowanego ograniczeniem światowych dostaw ropy na tle konfliktu między USA a Iranem benzyna podrożała o niemal 50%, a olej napędowy o 72%.

Ramaphosa zaznaczył, że wzrost kosztów paliw jest problemem globalnym, a rząd poważnie rozważa niezbędne działania. Jednocześnie ostrzegł, że zakrojone na szeroką skalę subsydia lub obniżenie ogólnej opłaty paliwowej oznaczałyby utratę środków na inne programy państwowe i usługi publiczne.

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Koszt ulg podatkowych

Według prezydenta podczas poprzedniego skoku cen rząd przeznaczył około 24 mld randów na mechanizm subsydiowania. Przed pierwszą gwałtowną podwyżką w kwietniu Skarb Państwa obniżył ogólną opłatę paliwową o 3 randy na litr, aby częściowo zrekompensować skutki wzrostu cen.

Wówczas Skarb Państwa informował, że decyzja ta spowoduje ubytek dochodów w wysokości 17,2 mld randów, wykorzystywanych między innymi na ochronę zdrowia, edukację i policję. Ramaphosa dodał, że nowe środki wymagają oceny budżetowej, ponieważ mogą wpłynąć na rezerwy i sytuację fiskalną kraju.

Bank of America prognozuje, że dochody RPA w roku finansowym 2026/27 przekroczą lutowe oczekiwania o 70 mld randów, głównie dzięki wyższym wpływom z podatku dochodowego od przedsiębiorstw z sektorów złota i metali szlachetnych. Ekonomista Sanlam Investments Patrick Buthelezi stwierdził, że trzyletnie porozumienie płacowe, kontrola liczby urzędników państwowych oraz program dobrowolnego wcześniejszego przechodzenia na emeryturę powinny pomóc ograniczyć fundusz płac. Jednocześnie wskazał na presję na zmniejszenie długu publicznego oraz ryzyko spadku cen surowców, co może obniżyć dochody.

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