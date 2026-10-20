南非总统西里尔·拉马福萨表示，国家财政部正在考虑采取可能的措施，以减轻燃油价格大幅上涨对生活成本造成的压力。财政部长埃诺克·戈东瓜纳将于周三发表中期预算声明，届时可能公布支持方案，TimesLIVE报道。

汽油价格创纪录

在最近一次月度调整后，豪登省的汽油价格达到每升30.95兰特的创纪录水平。自美国与伊朗冲突背景下全球石油供应受限导致国内价格上涨以来，汽油价格上涨了近50%，柴油价格上涨了72%。

拉马福萨指出，燃油成本上涨是一个全球性问题，政府正在认真考虑必要行动。同时，他警告称，大规模补贴或降低普通燃油税将意味着其他政府项目和公共服务的资金减少。

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税收减免的成本

总统表示，在此前的价格飙升期间，政府向补贴机制拨付了约240亿兰特。在4月首次大幅涨价之前，财政部将普通燃油税每升下调3兰特，以部分抵消价格上涨的影响。

财政部当时表示，由于这项决定，将减少172亿兰特的收入，这些收入除其他用途外，还用于医疗保健、教育和警务。拉马福萨补充说，新措施需要进行预算评估，因为它们可能影响该国的储备和财政状况。

美国银行预测，南非在2026/27财年的收入将比2月预期高出700亿兰特，主要得益于来自黄金和贵金属行业的更高企业税收入。Sanlam Investments经济学家帕特里克·布特莱齐表示，一项为期三年的工资协议、对公务员人数的控制以及自愿提前退休计划，应有助于控制工资支出。同时，他指出，削减公共债务面临压力，且大宗商品价格下跌的风险可能减少收入。

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