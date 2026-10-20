Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Национальное казначейство рассматривает возможные шаги для снижения давления на стоимость жизни из-за резкого подорожания топлива. Варианты поддержки могут объявить в среду в среднесрочном бюджетном заявлении министра финансов Эноха Годонгваны, сообщает TimesLIVE.

Рекордные цены на бензин

После последней ежемесячной корректировки цена бензина в провинции Гаутенг достигла рекордных 30,95 ранда за литр. С начала скачка внутренних цен, вызванного ограничением мировых поставок нефти на фоне конфликта между США и Ираном, бензин подорожал почти на 50%, а дизельное топливо — на 72%.

Рамафоса отметил, что рост стоимости топлива является глобальной проблемой и правительство серьезно рассматривает необходимые действия. В то же время он предупредил, что масштабные субсидии или снижение общего топливного сбора будут означать потерю средств для других государственных программ и общественных услуг.

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Стоимость налоговых льгот

По словам президента, во время предыдущего скачка цен правительство направило на механизм субсидирования около 24 млрд рандов. Перед первым резким подорожанием в апреле Казначейство снизило общий топливный сбор на 3 ранда за литр, чтобы частично компенсировать влияние роста цен.

Тогда Казначейство сообщало, что из-за этого решения недополучит 17,2 млрд рандов доходов, которые используются, в частности, на здравоохранение, образование и полицию. Рамафоса добавил, что новые меры требуют бюджетной оценки, поскольку могут сказаться на резервах и фискальном положении страны.

Bank of America прогнозирует, что доходы ЮАР в 2026/27 финансовом году превысят февральские ожидания на 70 млрд рандов, главным образом благодаря более высоким поступлениям корпоративного налога от секторов золота и драгоценных металлов. Экономист Sanlam Investments Патрик Бутелези отметил, что трехлетнее соглашение о зарплатах, контроль численности госслужащих и программа добровольного досрочного выхода на пенсию должны помочь сдерживать фонд оплаты труда. В то же время он указал на давление в сторону сокращения государственного долга и риск падения цен на сырьевые товары, что может сократить доходы.

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