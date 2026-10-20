В Гонконге компания MTR профинансирует строительство железнодорожной инфраструктуры для Северного мегаполиса, который власти планируют развивать вблизи границы с материковым Китаем. Компания должна авансом вложить не менее 38,9 млрд гонконгских долларов, или около $5 млрд, в проект Northern Link и его ответвление.

Как сообщает The Japan Times, MTR построит 17 км подземных путей и семь новых станций. Часть работ уже началась, а завершить проект планируют в 2034 году. В отличие от предыдущих проектов компания сначала будет строить инфраструктуру, а затем ждать экономической отдачи от земельных участков, полученных под застройку.

Земля в обмен на инфраструктуру

Правительство Гонконга, которому принадлежит почти вся земля территории, предоставило MTR права на застройку десяти участков вдоль будущих линий. Одновременно оно снизило земельную премию, которую компания должна была бы уплатить, на 39,05 млрд гонконгских долларов — сумму, примерно сопоставимую с запланированными расходами MTR.

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С начала 2025 года MTR привлекла более 130 млрд гонконгских долларов через облигации и займы. Значительная часть этих средств предназначена для капитальных проектов, в частности развития Северного мегаполиса. Генеральный директор MTR Дженни Юнг заявила, что компания диверсифицирует источники финансирования, используя, в частности, бессрочные и «зеленые» облигации, а также синдицированные банковские кредиты.

Новый район для 2,5 млн жителей

Северный мегаполис охватывает около 300 квадратных километров — более четверти площади Гонконга. Согласно плану властей, примерно за 20 лет там должны построить 500 тыс. новых жилых помещений и увеличить население района с 980 тыс. до 2,5 млн человек. Экономическим центром проекта должен стать технологический хаб, задуманный как гонконгский аналог Кремниевой долины.

В то же время MTR работает в условиях неопределенности на рынке недвижимости и высоких ставок. Цены на вторичное жилье в Гонконге на 16% ниже пика 2021 года, а базовая ставка Денежно-кредитного управления Гонконга составляет 4,25%. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings 13 октября подтвердило долгосрочный рейтинг MTR на уровне AA+ со стабильным прогнозом.

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