巴基斯坦伊斯兰堡参议院一致通过了一项修订1974年《护照法》的法案。该文件规定停止向政府雇员子女自动签发蓝色护照。据《快报论坛报》报道，该法案由参议员阿卜杜勒·卡迪尔提交至参议院。

哪些人可获得蓝色护照

在巴基斯坦，移民和护照总局向指定政府官员、国家代表及其他获授权人员签发蓝色护照，作为用于公务出行的免费公务证件。

在辩论期间，阿卜杜勒·卡迪尔表示，21级政府雇员的子女有权获得此类护照，而国民议会议员则在当选后获得这一资格。他坚持认为，同一原则也应适用于参议员：要么取消政府雇员享有的这一资格，要么将其授予议会上院成员。

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参议员阿比德·谢尔·阿里也对内政部和护照部门官员据称对议员施加的限制提出质疑。他表示，为行使官方特权，参议员据称被要求获得政府机构出具的无异议证明（NOC）。

呼吁调查证件签发情况

参议员迪拉瓦尔·汗呼吁调查约3万本蓝色护照的签发情况。他表示，如果证件被不具备相应资格的人获得，负责办理的官员应被追究责任，并提议核查这些证件的签发时期。

内政国务部长兼参议员塔拉尔·乔杜里表示，蓝色护照持有者人数已减少3万人——从约7.5万人降至4.5万人。他称，被取消的证件中不包括政治代表的护照。乔杜里还表示，大量此类护照可能影响巴基斯坦的国际护照排名，以及与欧洲国家、波斯湾国家、加拿大及其他国家就免签旅行进行的谈判。

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