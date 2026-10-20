在调查今年2月一艘快艇武装闯入该岛事件后，古巴执法部门指控美国允许恐怖分子在美国境内逍遥法外地活动。据《耶路撒冷邮报》报道，古巴当局称，部分参与培训突袭行动人员的人仍在美国境内。

从佛罗里达出发的武装闯入

根据古巴调查部门的说法，2月25日，10名古巴移民从佛罗里达群岛出发，试图经海路抵达古巴。当局表示，他们携带近1.3万发弹药、11支步枪、15支手枪、装有燃烧混合物的瓶子、一台VHF无线电台以及Starlink卫星设备。

古巴当局称，在海上冲突中，该团伙有5名成员死亡。其余人员包括伤者均被拘留；当局表示，他们将面临恐怖主义指控。古巴官员还称，他们在调查中获得了被拘留者的证词。

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对组织者的指控

古巴检察官爱德华·罗伯茨表示，美国的个人和组织据称提供了用于实施这些行动的财产，组织了陆路和海上运输，并协助购买和囤积武器。

古巴当局还指控居住在佛罗里达州的古巴公民玛丽察·卢戈·费尔南德斯协助组织这一涉嫌计划。调查人员称，一些被拘留者表示，他们曾在卢戈·费尔南德斯拥有的农场接受训练。她否认了这些指控，称其不实。

古巴当局称，突袭参与者据称计划同时袭击马坦萨斯省的警察和边防部队，以挑起武装起义和美国军事干预。美国驻古巴大使馆和美国司法部未回应有关这些说法的问询。古巴和联邦调查局此前曾表示在调查中开展合作。

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