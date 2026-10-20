Куба звинуватила США у потуранні терористам після морського рейду — Jerusalem Post

Кубинські правоохоронці звинуватили США в тому, що на американській території безкарно діють терористи, після розслідування збройного проникнення на острів швидкісним катером у лютому. Як повідомляє Jerusalem Post, кубинська влада стверджує, що частина осіб, причетних до навчання учасників рейду, досі перебуває у США.

Збройне проникнення з Флориди

За версією кубинського слідства, 25 лютого десятеро кубинських емігрантів вирушили з островів Флорида-Кіс і намагалися потрапити на Кубу морем. Влада заявила, що вони мали майже 13 тисяч набоїв, 11 гвинтівок, 15 пістолетів, пляшки із запалювальною сумішшю, радіостанцію VHF та супутникове обладнання Starlink.

За даними кубинської влади, під час зіткнення на морі п'ятеро учасників групи загинули. Решту, зокрема поранених, затримали; влада повідомила, що вони постануть перед обвинуваченнями у тероризмі. Кубинські посадовці також заявили, що отримали свідчення затриманих у межах розслідування.

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Звинувачення на адресу організаторів

Кубинський прокурор Едвард Робертс заявив, що люди та організації у США нібито надали майно, використане для здійснення цих дій, організували сухопутне й морське перевезення та сприяли закупівлі й накопиченню зброї.

Кубинська влада також звинуватила громадянку Куби, яка проживає у Флориді, Марітцу Луго Фернандес у допомозі з організацією ймовірного плану. За твердженням слідства, деякі затримані сказали, що проходили підготовку на фермі, яка належить Луго Фернандес. Вона відкинула ці звинувачення, назвавши їх неправдою.

За даними кубинської влади, учасники рейду начебто планували одночасні атаки на поліцейські та прикордонні підрозділи у провінції Матансас, щоб спровокувати збройне повстання і військове втручання США. Посольство США на Кубі та Міністерство юстиції США не відповіли на запити щодо цих заяв. Куба й ФБР раніше повідомляли про співпрацю у розслідуванні.

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