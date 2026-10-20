Kubańskie organy ścigania oskarżyły USA o to, że na amerykańskim terytorium bezkarnie działają terroryści, po śledztwie w sprawie zbrojnego wtargnięcia na wyspę łodzią motorową w lutym. Jak podaje Jerusalem Post, kubańskie władze twierdzą, że część osób zaangażowanych w szkolenie uczestników rajdu nadal przebywa w USA.

Zbrojne wtargnięcie z Florydy

Według kubańskiego śledztwa 25 lutego dziesięciu kubańskich emigrantów wyruszyło z Florida Keys i próbowało dotrzeć na Kubę drogą morską. Władze oświadczyły, że mieli prawie 13 tysięcy nabojów, 11 karabinów, 15 pistoletów, butelki z mieszanką zapalającą, radiostację VHF oraz sprzęt satelitarny Starlink.

Według kubańskich władz podczas starcia na morzu zginęło pięciu członków grupy. Pozostałych, w tym rannych, zatrzymano; władze poinformowały, że usłyszą zarzuty terroryzmu. Kubańscy urzędnicy oświadczyli również, że w ramach śledztwa uzyskali zeznania zatrzymanych.

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Oskarżenia pod adresem organizatorów

Kubański prokurator Edward Roberts oświadczył, że osoby i organizacje w USA miały rzekomo dostarczyć mienie wykorzystane do przeprowadzenia tych działań, zorganizować transport lądowy i morski oraz ułatwić zakup i gromadzenie broni.

Kubańskie władze oskarżyły również obywatelkę Kuby mieszkającą na Florydzie, Maritzę Lugo Fernandez, o pomoc w organizacji domniemanego planu. Według śledczych niektórzy zatrzymani powiedzieli, że przechodzili szkolenie na farmie należącej do Lugo Fernandez. Odrzuciła te oskarżenia, nazywając je nieprawdą.

Według kubańskich władz uczestnicy rajdu rzekomo planowali jednoczesne ataki na jednostki policji i straży granicznej w prowincji Matanzas, aby sprowokować zbrojne powstanie i interwencję wojskową USA. Ambasada USA na Kubie oraz Departament Sprawiedliwości USA nie odpowiedziały na prośby o komentarz w sprawie tych twierdzeń. Kuba i FBI wcześniej informowały o współpracy w śledztwie.

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