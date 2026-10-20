W Seulu zatrzymano podejrzanego o dwa podpalenia — Korea Herald

W Seulu w Korei Południowej policja zatrzymała mężczyznę w wieku od 70 do 79 lat, podejrzanego o celowe podpalenie dwóch budynków w dzielnicy Gangnam. W pożarach ucierpiało 19 osób, informuje Korea Herald.

Dwa pożary w ciągu siedmiu minut

Według policji pierwszy pożar wybuchł około godziny 11:54 na trzecim piętrze budynku Shinmyeong w okolicy Yeoksam-dong. Siedem minut później, około 12:01, doszło do kolejnego pożaru — na czwartym piętrze budynku Hanyang, położonego około 200 metrów dalej. Chodzi o dwa biura prawa patentowego.

Początkowo służby pożarnicze informowały, że nie ustaliły związku między dwoma pożarami. Otrzymały jednak zgłoszenie, że ktoś mógł celowo wywołać pożar. Później policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o udział w obu pożarach.

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Poszkodowani i ewakuacja

W budynku Shinmyeong w korytarzu znaleziono rzecznika patentowego w stanie zatrzymania krążenia i przewieziono go do szpitala. Ucierpiało tam także kolejnych 10 osób, a około 60 osób ewakuowało się samodzielnie. W budynku Hanyang poszkodowanych zostało osiem osób, z których trzy doznały poważnych problemów z oddychaniem.

Strażacy ogłosili pierwszy poziom reagowania, angażując 115 pracowników i 56 jednostek sprzętu. Pożar w budynku Hanyang ugaszono około 12:35, a pożar w Shinmyeong całkowicie zlikwidowano około 14:20. Podejrzanego zatrzymano w pobliżu stacji metra Dongmyo w dzielnicy Jongno około 16:16 i przewieziono na komisariat Suseo na przesłuchanie. Według policji uciekł linią metra nr 1.

Organy ścigania badają okoliczności pożarów, w tym sprawdzają, czy w budynkach zadziałały systemy tryskaczowe.

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