首尔逮捕两起纵火案嫌疑人 —《韩国先驱报》

据《韩国先驱报》报道，在韩国首尔，警方拘留了一名70至79岁的男子，他涉嫌故意在江南区两栋建筑内纵火。火灾造成19人受伤。

七分钟内发生两起火灾

警方称，第一起火灾于约11时54分发生在驿三洞Shinmyeong大楼三层。七分钟后，即约12时01分，位于约200米外的Hanyang大楼四层发生了另一起火灾。这两处均为专利法律事务所。

起初，消防部门表示尚未确认两起火灾之间存在关联。不过，他们收到报告称，有人可能蓄意引发火灾。随后，警方以涉嫌参与两起火灾为由拘留了这名男子。

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伤者与疏散情况

在Shinmyeong大楼内，一名专利代理人在走廊中被发现时处于心脏骤停状态，随后被送往医院。该楼另有10人受伤，约60人自行疏散。在Hanyang大楼，8人受伤，其中3人出现严重呼吸问题。

消防人员宣布启动一级响应，出动115名人员和56台设备。Hanyang大楼的火灾于约12时35分被扑灭，Shinmyeong的火灾则于约14时20分被完全扑灭。嫌疑人于约16时16分在钟路区Dongmyo地铁站附近被拘留，并被带往Suseo警察局接受讯问。据警方消息，他通过地铁1号线逃离。

执法人员正在调查火灾的具体情况，包括核查楼内的喷淋系统是否启动。

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