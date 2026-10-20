В Сеуле задержали подозреваемого в двух поджогах — Korea Herald

В Сеуле, Южная Корея, полиция задержала мужчину в возрасте от 70 до 79 лет по подозрению в умышленных поджогах двух зданий в районе Каннам. В результате пожаров пострадали 19 человек, сообщает Korea Herald.

Два пожара за семь минут

По данным полиции, первый пожар возник около 11:54 на третьем этаже здания Shinmyeong в квартале Йоксам-дон. Через семь минут, примерно в 12:01, произошел еще один пожар — на четвертом этаже здания Hanyang, расположенного приблизительно в 200 метрах. Речь идет о двух офисах патентного права.

Сначала пожарные службы заявляли, что не установили связи между двумя возгораниями. В то же время они получили сообщение о том, что кто-то мог намеренно вызвать пожар. Позднее полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к обоим пожарам.

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Пострадавшие и эвакуация

В здании Shinmyeong патентного поверенного обнаружили в коридоре в состоянии остановки сердца и доставили в больницу. Там также пострадали еще 10 человек, а около 60 человек эвакуировались самостоятельно. В здании Hanyang травмы получили восемь человек, трое из них столкнулись с тяжелыми проблемами с дыханием.

Пожарные объявили первый уровень реагирования, задействовав 115 сотрудников и 56 единиц техники. Огонь в здании Hanyang потушили примерно в 12:35, а пожар в Shinmyeong полностью ликвидировали около 14:20. Подозреваемого задержали неподалеку от станции метро Dongmyo в районе Чонно около 16:16 и доставили в полицейский участок Сусо для допроса. По информации полиции, он скрылся по линии метро №1.

Правоохранители расследуют обстоятельства пожаров, в том числе проверяют, сработали ли в зданиях спринклерные системы.

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