У Сеулі затримали підозрюваного у двох підпалах — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, поліція затримала чоловіка віком від 70 до 79 років за підозрою у навмисних підпалах двох будівель у районі Каннам. Унаслідок пожеж постраждали 19 людей, повідомляє Korea Herald.

Дві пожежі за сім хвилин

За даними поліції, перша пожежа виникла близько 11:54 на третьому поверсі будівлі Shinmyeong у кварталі Йоксам-дон. Через сім хвилин, приблизно о 12:01, сталася ще одна пожежа — на четвертому поверсі будівлі Hanyang, розташованої орієнтовно за 200 метрів. Йдеться про два офіси патентного права.

Спочатку пожежні служби заявляли, що не встановили зв'язку між двома займаннями. Водночас вони отримали повідомлення про те, що хтось міг навмисно спричинити пожежу. Згодом поліція затримала чоловіка за підозрою у причетності до обох пожеж.

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Постраждалі та евакуація

У будівлі Shinmyeong патентного повіреного виявили в коридорі у стані зупинки серця та доправили до лікарні. Там також постраждали ще десятеро людей, а близько 60 людей евакуювалися самостійно. У будівлі Hanyang травмувалися восьмеро людей, троє з них зазнали тяжких проблем із диханням.

Пожежники оголосили перший рівень реагування, залучивши 115 працівників і 56 одиниць техніки. Вогонь у будівлі Hanyang загасили приблизно о 12:35, а пожежу в Shinmyeong повністю ліквідували близько 14:20. Підозрюваного затримали неподалік станції метро Dongmyo в районі Чонно близько 16:16 та доставили до поліцейського відділку Сусо для допиту. За інформацією поліції, він утік лінією метро №1.

Правоохоронці розслідують обставини пожеж, зокрема перевіряють, чи спрацювали в будівлях спринклерні системи.

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