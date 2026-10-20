Otwarto dla ruchu ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Krynice—Dobrzyniewo—Białystok Zachód w województwie podlaskim. Koszt realizacji projektu wraz z projektowaniem wyniósł 405 mln zł, informuje RMF24.

Połączenie z trasą S8

Nowa droga zaczyna się w Krynicach, gdzie łączy się z drogą krajową nr 65 w kierunku Białegostoku i Ełku. Następnie omija Białystok od zachodu i prowadzi do węzła Białystok Zachód, gdzie łączy się z trasą S8 Białystok—Warszawa.

Na tym węźle S8 krzyżuje się bezkolizyjnie z S19, która jest budowana jako część międzynarodowej trasy Via Carpatia. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec oświadczył, że za około dwa do dwóch i pół roku planowane jest ukończenie tego kierunku od północy, aby tranzyt od strony granicy z Białorusią całkowicie omijał Białystok.

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Plany do 2029 roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznaczyła, że pełne wykorzystanie północnej części obwodnicy Białegostoku będzie możliwe po ukończeniu sąsiednich odcinków Czarna Białostocka—Białystok Północ oraz Białystok Północ—Dobrzyniewo. Ich oddanie do użytku zaplanowano na 2029 rok.

Otwarty odcinek stał się szóstym fragmentem S19 oddanym do użytku w województwie podlaskim. Łączna długość odcinków S19 dostępnych dla kierowców w regionie wynosi obecnie 79,7 km. Do końca 2026 roku planowane jest zwiększenie jej do 104,7 km dzięki innym odcinkom budowanym na południu województwa.

Drogę zbudowało konsorcjum PORR SA i Unibep SA. Umowę w formule „projektuj i buduj” zawarto w 2021 roku, a główne prace budowlane rozpoczęły się w 2024 roku.

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