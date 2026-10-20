Для движения открыт участок скоростной дороги S19 Крынице—Добжинево—Белосток-Запад протяжённостью более 10 километров в Подляском воеводстве. Стоимость реализации проекта вместе с проектированием составила 405 млн злотых, сообщает RMF24.

Соединение с трассой S8

Новая дорога начинается в Крынице, где соединяется с государственной дорогой №65 в направлениях Белостока и Элка. Далее она обходит Белосток с западной стороны и ведёт к развязке Белосток-Запад, где присоединяется к трассе S8 Белосток—Варшава.

На этой развязке S8 пересекается на разных уровнях с S19, которую строят как часть международного маршрута Via Carpatia. Заместитель министра инфраструктуры Станислав Буковец заявил, что примерно через два—два с половиной года планируют завершить это направление с севера, чтобы транзит со стороны белорусской границы полностью обходил Белосток.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы до 2029 года

Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей отметила, что полноценно использовать северную часть объездной дороги Белостока можно будет после завершения соседних участков Чарна-Бялостоцка—Белосток-Север и Белосток-Север—Добжинево. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Открытый участок стал шестым отрезком S19, введённым в эксплуатацию в Подляском воеводстве. Общая протяжённость доступных водителям участков S19 в регионе теперь составляет 79,7 км. До конца 2026 года её планируют увеличить до 104,7 км благодаря другим участкам, строящимся на юге воеводства.

Дорогу построил консорциум PORR SA и Unibep SA. Контракт по формуле «проектируй и строй» заключили в 2021 году, а основные строительные работы начались в 2024 году.

Читай нас в