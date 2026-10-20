波德拉谢省S19克雷尼采—多布日涅沃—比亚韦斯托克西段快速公路超过10公里的路段已开放通行。该项目连同设计在内的实施成本为4.05亿兹罗提，RMF24报道。

与S8公路连接

这条新道路起于克雷尼采，在此与通往比亚韦斯托克和埃乌克的65号国道相连。随后，它从西侧绕过比亚韦斯托克，通往比亚韦斯托克西互通立交，并在那里接入比亚韦斯托克—华沙S8公路。

在该互通立交处，S8与S19采用立体交叉，后者正作为国际Via Carpatia路线的一部分建设。基础设施部副部长斯坦尼斯瓦夫·布科维茨表示，计划约在两年至两年半后从北侧完成这一方向，以便来自白俄罗斯边境一侧的过境交通完全绕过比亚韦斯托克。

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至2029年的计划

国家道路和高速公路总局指出，在相邻的恰尔纳-比亚沃斯托茨卡—比亚韦斯托克北段和比亚韦斯托克北—多布日涅沃段完工后，才能充分使用比亚韦斯托克绕城道路的北部。两段计划于2029年投入使用。

此次开放的路段成为波德拉谢省第六个投入使用的S19路段。该地区目前可供驾驶员使用的S19路段总长度为79.7公里。到2026年底，计划借助该省南部正在建设的其他路段，将这一长度增加至104.7公里。

该道路由PORR SA和Unibep SA组成的财团建设。按照“设计和建设”模式签订的合同于2021年达成，主要建设工程于2024年开始。

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