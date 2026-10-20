Były gubernator Nairobi Mike Sonko złożył nowy pozew do Sądu Najwyższego Kenii, domagając się uchylenia decyzji z 24 czerwca 2021 roku, która utrzymała w mocy jego impeachment. Twierdzi, że niewłaściwe zachowanie jednego z sędziów rozpatrujących sprawę naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu.

Sonko domaga się również uznania kolejnych decyzji instancji odwoławczych za nieważne oraz tymczasowego zakazu powoływania się na ustalenie Sądu Najwyższego przy rozstrzyganiu kwestii dotyczących jego kariery politycznej. Według niego obowiązywanie tej decyzji uniemożliwia mu udział w wyborach i sprawowanie funkcji politycznych.

Decyzja w sprawie impeachmentu

Jak podaje Nation Kenya, Sonko został wybrany gubernatorem Nairobi w sierpniu 2017 roku, a Senat odwołał go ze stanowiska 17 grudnia 2020 roku. Wcześniej Zgromadzenie Hrabstwa Nairobi poddało go impeachmentowi za rażące naruszenia Konstytucji i innych ustaw, nadużycie stanowiska, rażące niewłaściwe zachowanie oraz domniemane przestępstwa na mocy prawa krajowego.

24 czerwca 2021 roku skład trzech sędziów Sądu Najwyższego — Said Juma Chitembwe, Weldon Korir i Wilfrida Okwany — utrzymał impeachment w mocy. Sąd Apelacyjny podtrzymał tę decyzję 4 marca 2022 roku, a Sąd Najwyższy oddalił skargę Sonko 15 lipca tego samego roku.

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Pytania dotyczące sędziego

Nowy pozew jest związany z postępowaniem dyscyplinarnym wobec Chitembwe. Komisja Służby Sądowniczej wszczęła dochodzenie po publicznym rozpowszechnieniu nagrań audio i wideo, na których występował sędzia i które były powiązane z Sonko. Trybunał zapoznał się z nagraniami i zeznaniami dotyczącymi spotkań z udziałem Chitembwe, podczas których omawiano transakcje dotyczące nieruchomości oraz możliwe podstawy do zaskarżenia decyzji o impeachmentcie.

Trybunał uznał, że zarzuty niewłaściwego zachowania Chitembwe zostały udowodnione, i zalecił usunięcie go ze stanowiska. 28 grudnia 2023 roku Sąd Najwyższy oddalił jego apelację i podtrzymał zalecenie trybunału. Sonko uważa te ustalenia za istotne dla oceny niezależności i bezstronności rozpatrzenia jego sprawy.

W lipcu 2024 roku Sąd Najwyższy już wcześniej odmówił Sonko wniosku o dołączenie dodatkowych dowodów i ponowne rozpatrzenie decyzji z 2022 roku, wskazując, że nie był przekonany o znaczeniu dowodów dotyczących zachowania Chitembwe dla sprawy impeachmentu. Sędzia Gregory Mutai zobowiązał Sonko do doręczenia dokumentów procesowych pozwanym i zainteresowanym stronom w ciągu siedmiu dni; następnie będą one miały 14 dni na odpowiedź. Rozpatrzenie pisemnych stanowisk stron zaplanowano na 25 stycznia 2027 roku.

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