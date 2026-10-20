内罗毕前州长迈克·松科向肯尼亚高等法院提起新诉讼，请求撤销2021年6月24日维持其弹劾案的裁决。他称，审理该案的一名法官存在不当行为，侵犯了他获得公平审判的权利。

松科还请求宣布后续上诉审级的裁决无效，并暂时禁止在决定与其政治生涯有关的事项时援引高等法院的结论。他称，该裁决的效力阻碍他参加选举以及担任政治职务。

弹劾决定

据Nation Kenya报道，松科于2017年8月当选内罗毕州长，参议院于2020年12月17日将其免职。在此之前，内罗毕县议会以严重违反宪法和其他法律、滥用职权、严重不当行为以及涉嫌违反国家法律的罪行对他启动弹劾。

2021年6月24日，由赛义德·朱马·奇滕布韦、韦尔登·科里尔和威尔弗里达·奥克瓦尼组成的高等法院三名法官合议庭维持了弹劾决定。上诉法院于2022年3月4日维持该裁决，最高法院于同年7月15日驳回了松科的上诉。

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关于法官的问题

这起新诉讼与针对奇滕布韦的纪律程序有关。在涉及该法官且与松科有关的音频和视频记录被公开传播后，司法服务委员会启动了调查。法庭听取了这些录音，以及有关奇滕布韦参与的会面的证词；会面期间讨论了房地产交易和对弹劾决定提出质疑的可能依据。

法庭认定，关于奇滕布韦不当行为的指控已得到证明，并建议将其免职。2023年12月28日，最高法院驳回了他的上诉，并支持法庭的建议。松科认为，这些结论对于评估其案件审理的独立性和公正性具有重要意义。

2024年7月，最高法院已拒绝松科提交补充证据并复审2022年裁决的请求，称其不认为有关奇滕布韦行为的证据与弹劾案有关。法官格雷戈里·穆泰命令松科在七天内向被告和利害关系方送达诉讼文件；之后，他们将有14天时间作出回应。双方书面陈述的审理定于2027年1月25日举行。

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