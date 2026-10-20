Экс-губернатор Найроби Майк Сонко подал в Высокий суд Кении новый иск, в котором просит отменить решение от 24 июня 2021 года, подтвердившее его импичмент. Он утверждает, что ненадлежащее поведение одного из судей, рассматривавших дело, нарушило его право на справедливое судебное разбирательство.

Сонко также просит признать недействительными последующие решения апелляционных инстанций и временно запретить ссылаться на вывод Высокого суда при решении вопросов, касающихся его политической карьеры. По его утверждению, действие этого решения препятствует его участию в выборах и возможности занимать политические должности.

Решение об импичменте

Как сообщает Nation Kenya, Сонко был избран губернатором Найроби в августе 2017 года, а Сенат отстранил его от должности 17 декабря 2020 года. До этого Ассамблея округа Найроби объявила ему импичмент за грубые нарушения Конституции и других законов, злоупотребление должностью, грубое ненадлежащее поведение и предполагаемые преступления по национальному законодательству.

24 июня 2021 года коллегия из трех судей Высокого суда — Саид Джума Читембве, Велдон Корир и Вилфрида Оквани — подтвердила импичмент. Апелляционный суд оставил это решение в силе 4 марта 2022 года, а Верховный суд отклонил жалобу Сонко 15 июля того же года.

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Вопросы к судье

Новый иск связан с дисциплинарным производством в отношении Читембве. Комиссия по вопросам судебной службы начала расследование после публичного распространения аудио- и видеозаписей, на которых фигурировал судья и которые были связаны с Сонко. Трибунал заслушал записи и показания о встречах с участием Читембве, на которых обсуждались операции с недвижимостью и возможные основания для обжалования решения об импичменте.

Трибунал установил, что утверждения о ненадлежащем поведении Читембве были доказаны, и рекомендовал отстранить его от должности. 28 декабря 2023 года Верховный суд отклонил его апелляцию и поддержал рекомендацию трибунала. Сонко считает эти выводы существенными для оценки независимости и беспристрастности рассмотрения его дела.

В июле 2024 года Верховный суд уже отказал Сонко в просьбе приобщить дополнительные доказательства и пересмотреть решение 2022 года, указав, что не убежден в релевантности доказательств относительно поведения Читембве для дела об импичменте. Судья Грегори Мутаи обязал Сонко в течение семи дней вручить процессуальные документы ответчикам и заинтересованным сторонам; после этого у них будет 14 дней для ответа. Рассмотрение письменных представлений сторон назначено на 25 января 2027 года.

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