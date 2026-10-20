Ексгубернатор Найробі Сонко оскаржив імпічмент через поведінку судді — Nation Kenya

Ексгубернатор Найробі Майк Сонко звернувся до Високого суду Кенії з новим позовом, у якому просить скасувати рішення від 24 червня 2021 року про підтвердження його імпічменту. Він стверджує, що неналежна поведінка одного із суддів, які розглядали справу, порушила його право на справедливий судовий розгляд.

Сонко також просить визнати недійсними наступні рішення апеляційних інстанцій і тимчасово заборонити посилатися на висновок Високого суду під час вирішення питань щодо його політичної кар’єри. За його твердженням, чинність цього рішення перешкоджає його участі у виборах і можливості обіймати політичні посади.

Рішення про імпічмент

Як повідомляє Nation Kenya, Сонко обрали губернатором Найробі у серпні 2017 року, а Сенат усунув його з посади 17 грудня 2020 року. Перед цим асамблея округу Найробі оголосила йому імпічмент за грубі порушення Конституції та інших законів, зловживання посадою, грубу неналежну поведінку й імовірні злочини за національним законодавством.

24 червня 2021 року колегія з трьох суддів Високого суду — Саїда Джуми Чітембве, Велдона Коріра та Вілфріди Оквані — підтвердила імпічмент. Апеляційний суд залишив це рішення в силі 4 березня 2022 року, а Верховний суд відхилив скаргу Сонко 15 липня того ж року.

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Питання щодо судді

Новий позов пов’язаний із дисциплінарним провадженням щодо Чітембве. Комісія з питань судової служби розпочала розслідування після публічного поширення аудіо- та відеозаписів, на яких фігурував суддя та які були пов’язані із Сонко. Трибунал заслухав записи та свідчення про зустрічі за участю Чітембве, де обговорювали операції з нерухомістю і можливі підстави для оскарження рішення про імпічмент.

Трибунал встановив, що твердження про неналежну поведінку Чітембве були доведені, та рекомендував усунути його з посади. 28 грудня 2023 року Верховний суд відхилив його апеляцію й підтримав рекомендацію трибуналу. Сонко вважає ці висновки суттєвими для оцінки незалежності та неупередженості розгляду його справи.

У липні 2024 року Верховний суд уже відмовив Сонко у проханні долучити додаткові докази та переглянути рішення 2022 року, зазначивши, що не переконаний у релевантності доказів щодо поведінки Чітембве до справи про імпічмент. Суддя Грегорі Мутаї зобов’язав Сонко протягом семи днів вручити процесуальні документи відповідачам і зацікавленим сторонам; після цього вони матимуть 14 днів на відповідь. Розгляд письмових подань сторін запланований на 25 січня 2027 року.

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