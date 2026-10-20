Кубинские правоохранительные органы обвинили США в том, что на американской территории безнаказанно действуют террористы, после расследования вооруженного проникновения на остров на скоростном катере в феврале. Как сообщает Jerusalem Post, кубинские власти утверждают, что часть лиц, причастных к подготовке участников рейда, до сих пор находится в США.

Вооруженное проникновение из Флориды

По версии кубинского следствия, 25 февраля десять кубинских эмигрантов отправились с островов Флорида-Кис и попытались попасть на Кубу морем. Власти заявили, что у них было почти 13 тысяч патронов, 11 винтовок, 15 пистолетов, бутылки с зажигательной смесью, радиостанция VHF и спутниковое оборудование Starlink.

По данным кубинских властей, во время столкновения на море погибли пять участников группы. Остальных, в том числе раненых, задержали; власти сообщили, что им будут предъявлены обвинения в терроризме. Кубинские чиновники также заявили, что получили показания задержанных в рамках расследования.

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Обвинения в адрес организаторов

Кубинский прокурор Эдвард Робертс заявил, что люди и организации в США якобы предоставили имущество, использованное для осуществления этих действий, организовали сухопутную и морскую перевозку, а также содействовали закупке и накоплению оружия.

Кубинские власти также обвинили гражданку Кубы, проживающую во Флориде, Маритцу Луго Фернандес в помощи с организацией предполагаемого плана. По утверждению следствия, некоторые задержанные сказали, что проходили подготовку на ферме, принадлежащей Луго Фернандес. Она отвергла эти обвинения, назвав их неправдой.

По данным кубинских властей, участники рейда якобы планировали одновременные атаки на полицейские и пограничные подразделения в провинции Матансас, чтобы спровоцировать вооруженное восстание и военное вмешательство США. Посольство США на Кубе и Министерство юстиции США не ответили на запросы относительно этих заявлений. Куба и ФБР ранее сообщали о сотрудничестве в расследовании.

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