Канцлер Великобритании Джон Хили не будет повышать налог на прирост капитала в бюджете, запланированном на 28 октября. Как сообщает The Guardian, ранее за увеличение этого налога выступали отдельные члены правительства, в частности Луиза Хейг и Уэс Стритинг.

Риск потери поступлений

По данным источников издания в Казначействе, Хили пришел к выводу, что повышение ставки может в конечном итоге сократить бюджетные поступления. Состоятельные владельцы активов могут отложить их продажу или вывести активы из страны.

Налог на прирост капитала взимается с прибыли, которую физические лица получают от продажи активов, выросших в стоимости, в частности второго жилья или акций. В предыдущих дискуссиях некоторые представители Лейбористской партии предлагали уравнять ставки этого налога со ставками подоходного налога.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможный налог для банков

Вместо этого главным источником дополнительных доходов в бюджете может стать повышение налогов на прибыль британских банков. Это происходит на фоне значительных доходов финансового сектора из-за повышения процентных ставок: HSBC, NatWest, Barclays и Lloyds Banking Group вместе получили 200 млрд фунтов стерлингов прибыли до налогообложения за последние пять лет.

Хили также, по информации издания, готов согласиться на сокращение бюджетного резерва, оставленного его предшественницей Рейчел Ривз. Стоимость заимствований Великобритании в последние недели существенно выросла вместе с показателями других крупных экономик, что, по мнению аналитиков, может сократить резерв в 24 млрд фунтов стерлингов примерно вдвое.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденок, со своей стороны, будет призывать правительство сокращать государственные расходы, в частности на социальное обеспечение и государственную службу, вместо повышения налогов.

Читай нас в