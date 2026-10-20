英国财政大臣约翰·希利不会在定于10月28日公布的预算中提高资本利得税。正如《卫报》报道的那样，此前包括路易丝·黑格和韦斯·斯特里廷在内的部分政府成员曾支持提高这一税种。

收入减少的风险

据该报财政部消息人士称，希利得出结论，提高税率最终可能会减少预算收入。富有的资产所有者可能推迟出售资产，或将资产转移出境。

资本利得税对个人出售增值资产所获得的利润征收，其中包括第二套住房或股票。在此前的讨论中，一些工党代表提议将该税的税率与所得税税率持平。

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可能对银行征税

相反，预算中额外收入的主要来源可能是提高对英国银行利润的税收。这发生在金融行业因利率上升而获得可观收入的背景下：汇丰银行、国民西敏寺银行、巴克莱银行和劳埃德银行集团过去五年合计获得了2000亿英镑的税前利润。

据该报消息，希利还准备同意削减其前任蕾切尔·里夫斯留下的预算储备。近几周，英国的借贷成本与其他大型经济体的指标一道大幅上升，分析人士认为，这可能使240亿英镑的储备减少约一半。

保守党领袖凯米·巴德诺克则将呼吁政府削减公共开支，包括社会保障和公务员体系的支出，而不是提高税收。

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