Kanclerz Wielkiej Brytanii John Healey nie podniesie podatku od zysków kapitałowych w budżecie zaplanowanym na 28 października. Jak informuje The Guardian, wcześniej za podwyższeniem tego podatku opowiadali się niektórzy członkowie rządu, w tym Louise Haigh i Wes Streeting.

Ryzyko utraty wpływów

Według źródeł gazety w Skarbie Państwa Healey doszedł do wniosku, że podwyższenie stawki może ostatecznie zmniejszyć wpływy budżetowe. Zamożni właściciele aktywów mogą odłożyć ich sprzedaż lub wyprowadzić aktywa z kraju.

Podatek od zysków kapitałowych jest pobierany od zysków, które osoby fizyczne uzyskują ze sprzedaży aktywów, których wartość wzrosła, w tym drugich nieruchomości mieszkalnych lub akcji. W poprzednich dyskusjach niektórzy przedstawiciele Partii Pracy proponowali zrównanie stawek tego podatku ze stawkami podatku dochodowego.

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Możliwy podatek dla banków

Zamiast tego głównym źródłem dodatkowych dochodów w budżecie może stać się podwyższenie podatków od zysków brytyjskich banków. Dzieje się to w związku ze znacznymi zarobkami sektora finansowego wynikającymi z podwyżek stóp procentowych: HSBC, NatWest, Barclays i Lloyds Banking Group łącznie uzyskały 200 mld funtów zysku przed opodatkowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat.

Healey jest również, według informacji gazety, gotów zgodzić się na zmniejszenie rezerwy budżetowej pozostawionej przez jego poprzedniczkę Rachel Reeves. Koszty pożyczek Wielkiej Brytanii w ostatnich tygodniach znacząco wzrosły, podobnie jak w innych dużych gospodarkach, co zdaniem analityków może zmniejszyć rezerwę wynoszącą 24 mld funtów o około połowę.

Liderka Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch ze swojej strony będzie wzywać rząd do ograniczenia wydatków publicznych, w tym na zabezpieczenie społeczne i służbę cywilną, zamiast podnoszenia podatków.

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