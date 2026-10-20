В Госдуме РФ предложили переименовать Санкт-Петербург и Волгоград
Депутат Государственной Думы России от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект, предусматривающий переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград. Согласно документу, новые названия должны быть присвоены городам в течение года после вступления закона в силу.
Законопроект касается правового статуса городов-героев на территории Российской Федерации.
В пояснительной записке указано, что документ «призван придать официальный статус городам-героям на территории Российской Федерации».
Также авторы предлагают создать юридический механизм, который позволит присваивать звание «город-герой» другим российским городам, кроме тех, которые уже имеют этот статус.
Вторая статья законопроекта предусматривает, что города-герои должны носить названия, которые они имели в период Второй мировой войны, а их переименование не допускается.
В то же время в третьей статье отдельно указано, что в течение года после принятия документа Санкт-Петербургу и Волгограду должны вернуть названия Ленинград и Сталинград соответственно.
Кроме того, законопроект предусматривает:
- размещение ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» СССР на гербах или знаменах городов-героев;
- установку в каждом из таких городов обелисков с изображениями ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Идея возвращения советских названий Санкт-Петербургу и Волгограду не нова.
В январе 2024 года Николай Харитонов, который в то время баллотировался в президенты России от КПРФ, предложил вынести вопрос о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград на всероссийский референдум.
Что касается Волгограда, он заявил: «Волгограду, городу, где окончательно был сломан хребет фашистской гадине, вернуть имя Сталинград без разговоров».
В августе 2026 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов накануне выборов в Госдуму также выражал сожаление по поводу того, что Волгоград до сих пор не переименовали в Сталинград.
Однако ранее эти заявления не сопровождались внесением в Госдуму законопроектов о переименовании обоих городов.
Последний раз подобную инициативу КПРФ выдвигала в 2015 году. Тогда представители партии внесли в Госдуму проект постановления о переименовании Волгограда в Сталинград.
Российские депутаты не поддержали это предложение.
В то же время «Агентству» не удалось найти ранее зарегистрированные в Госдуме законопроекты о возвращении Санкт-Петербургу названия Ленинград.
Анжелика Глазкова прошла в Госдуму по федеральному списку КПРФ от Донецкой и Луганской областей, Крыма, Севастополя, а также Запорожской и Херсонской областей.
В предыдущем созыве российского парламента она представляла Алтайский край, Республику Алтай и Туву.
За время работы в предыдущем созыве Глазкова участвовала в разработке 57 законопроектов, внесенных в Госдуму. Из них 17 в конечном итоге стали законами.
Таким образом, новая инициатива КПРФ предусматривает не только возвращение Санкт-Петербургу и Волгограду советских названий, но и закрепление специальных требований к символике и наименованиям городов, имеющих статус городов-героев.
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