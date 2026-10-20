В Госдуме РФ предложили переименовать Санкт-Петербург и Волгоград

Депутат Государственной Думы России от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект, предусматривающий переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград. Согласно документу, новые названия должны быть присвоены городам в течение года после вступления закона в силу.

Законопроект касается правового статуса городов-героев на территории Российской Федерации.

В пояснительной записке указано, что документ «призван придать официальный статус городам-героям на территории Российской Федерации».

Также авторы предлагают создать юридический механизм, который позволит присваивать звание «город-герой» другим российским городам, кроме тех, которые уже имеют этот статус.

Вторая статья законопроекта предусматривает, что города-герои должны носить названия, которые они имели в период Второй мировой войны, а их переименование не допускается.

В то же время в третьей статье отдельно указано, что в течение года после принятия документа Санкт-Петербургу и Волгограду должны вернуть названия Ленинград и Сталинград соответственно.

Кроме того, законопроект предусматривает:

размещение ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» СССР на гербах или знаменах городов-героев;

установку в каждом из таких городов обелисков с изображениями ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Идея возвращения советских названий Санкт-Петербургу и Волгограду не нова.

В январе 2024 года Николай Харитонов, который в то время баллотировался в президенты России от КПРФ, предложил вынести вопрос о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград на всероссийский референдум.

Что касается Волгограда, он заявил: «Волгограду, городу, где окончательно был сломан хребет фашистской гадине, вернуть имя Сталинград без разговоров».

В августе 2026 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов накануне выборов в Госдуму также выражал сожаление по поводу того, что Волгоград до сих пор не переименовали в Сталинград.

Однако ранее эти заявления не сопровождались внесением в Госдуму законопроектов о переименовании обоих городов.

Последний раз подобную инициативу КПРФ выдвигала в 2015 году. Тогда представители партии внесли в Госдуму проект постановления о переименовании Волгограда в Сталинград.

Российские депутаты не поддержали это предложение.

В то же время «Агентству» не удалось найти ранее зарегистрированные в Госдуме законопроекты о возвращении Санкт-Петербургу названия Ленинград.

Анжелика Глазкова прошла в Госдуму по федеральному списку КПРФ от Донецкой и Луганской областей, Крыма, Севастополя, а также Запорожской и Херсонской областей.

В предыдущем созыве российского парламента она представляла Алтайский край, Республику Алтай и Туву.

За время работы в предыдущем созыве Глазкова участвовала в разработке 57 законопроектов, внесенных в Госдуму. Из них 17 в конечном итоге стали законами.

Таким образом, новая инициатива КПРФ предусматривает не только возвращение Санкт-Петербургу и Волгограду советских названий, но и закрепление специальных требований к символике и наименованиям городов, имеющих статус городов-героев.

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