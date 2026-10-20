Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против арестов учащихся ешив, уклоняющихся от службы в израильской армии. В то же время он заявил, что ультраортодоксальные мужчины, которые не учатся, должны поступать на военную службу, сообщает The Jerusalem Post.

Заявление об арестах учащихся ешив

В интервью ультраортодоксальной радиостанции Kol Barama во вторник Нетаньяху назвал аресты неприемлемыми. «Это неприемлемо. Нам нужно сохранить мир изучения Торы, потому что он сохранил нас», — сказал глава правительства.

По его словам, такие аресты являются преднамеренной попыткой подорвать процесс привлечения ультраортодоксов к службе без принуждения. Нетаньяху добавил, что уважает религиозное обучение, однако те, кто не учится, должны служить.

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Закон о призыве

Нетаньяху также выразил сомнение, что законодательство, регулирующее призыв ультраортодоксальных граждан, удастся принять до принесения присяги новым правительством. Ультраортодоксальные партии настаивают на принятии такого закона до формирования правительства.

Премьер-министр заявил, что это будет зависеть от доброй воли, взаимопонимания и сотрудничества. Он также сказал, что многие представители ультраортодоксальной общины осознают необходимость нового распределения обязанностей.

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