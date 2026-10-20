Premier Izraela Binjamin Netanjahu sprzeciwił się aresztowaniom uczniów jesziw, którzy uchylają się od służby w izraelskiej armii. Jednocześnie oświadczył, że ultraortodoksyjni mężczyźni, którzy nie studiują, powinni wstępować do służby wojskowej — informuje The Jerusalem Post.

Oświadczenie w sprawie aresztowań uczniów jesziw

W wywiadzie dla ultraortodoksyjnej stacji radiowej Kol Barama we wtorek Netanjahu nazwał aresztowania niedopuszczalnymi. „To jest niedopuszczalne. Musimy zachować świat studiowania Tory, ponieważ on nas zachował” — powiedział szef rządu.

Według niego takie aresztowania są celową próbą podważenia procesu włączania ultraortodoksów do służby bez przymusu. Netanjahu dodał, że szanuje naukę religijną, jednak ci, którzy nie studiują, powinni służyć.

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Ustawa o poborze

Netanjahu wyraził również wątpliwość, czy ustawodawstwo regulujące pobór ultraortodoksyjnych obywateli uda się uchwalić przed zaprzysiężeniem nowego rządu. Partie ultraortodoksyjne nalegają na uchwalenie takiej ustawy przed utworzeniem rządu.

Premier oświadczył, że będzie to zależało od dobrej woli, wzajemnego zrozumienia i współpracy. Powiedział również, że wielu przedstawicieli społeczności ultraortodoksyjnej dostrzega potrzebę nowego podziału obowiązków.

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