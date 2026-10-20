ВМС Южного командования Китая во вторник, 20 октября 2026 года, заявили, что американский боевой корабль прибрежной зоны USS Charleston без одобрения Пекина вошел в воды вблизи отмели Сабина в архипелаге Спратли. Об этом сообщает The Hindu.

Заявление китайского флота

В командовании назвали этот вход незаконным и заявили, что он поставил под угрозу морскую безопасность. Китайский флот, согласно его заявлению, направил силы для отслеживания и мониторинга USS Charleston в этом районе.

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Китайская сторона также заявила, что действия США нарушают суверенные права Китая и наносят ущерб региональному миру и стабильности. Китайские военные связали эти оценки с действиями американского корабля в районе отмели.

Спор вокруг отмели Сабина

Китай и Филиппины оспаривают суверенитет над отмелью Сабина и всем архипелагом Спратли. У Филиппин есть договор о взаимной обороне с Соединенными Штатами Америки.

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