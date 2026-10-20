Chińska marynarka wojenna Dowództwa Południowego Teatru działań we wtorek, 20 października 2026 roku, oświadczyła, że amerykański okręt bojowy strefy przybrzeżnej USS Charleston wpłynął na wody w pobliżu ławicy Sabina na archipelagu Spratly bez zgody Pekinu. Poinformował o tym The Hindu.

Oświadczenie chińskiej marynarki wojennej

Dowództwo nazwało to wejście nielegalnym i oświadczyło, że zagroziło ono bezpieczeństwu morskiemu. Chińska marynarka wojenna, według jej oświadczenia, skierowała siły do śledzenia i monitorowania USS Charleston w tym rejonie.

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Strona chińska oświadczyła również, że działania USA naruszają suwerenne prawa Chin i szkodzą regionalnemu pokojowi oraz stabilności. Chińskie wojsko powiązało te oceny z działaniami amerykańskiego okrętu w rejonie ławicy.

Spór o ławicę Sabina

Chiny i Filipiny spierają się o suwerenność nad ławicą Sabina oraz całym archipelagiem Spratly. Filipiny mają traktat o wzajemnej obronie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

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