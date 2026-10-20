Специальный посланник США Том Баррак заявил в Дохе, Катар, что наземное вмешательство Соединенных Штатов в конфликт, связанный с йеменскими хуситами, представляется бессмысленным. Он также сказал, что Вашингтон оказывает Саудовской Аравии логистическую поддержку на фоне усиления боевых действий, сообщает Anadolu Agency.

Поддержка Саудовской Аравии

Баррак, который является послом США в Турции и специальным посланником президента по делам Сирии и Ирака, выступил на Глобальном форуме по безопасности в Дохе. По его словам, президент Дональд Трамп оказывает Саудовской Аравии логистическую поддержку.

Американский чиновник также призвал страны Ближнего Востока создавать региональные союзы, а не полагаться на Вашингтон в решении собственных проблем.

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Заявления об Иране

Баррак заявил, что США стремятся достичь мирного соглашения с Ираном на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Он также поставил под сомнение историю американских военных вмешательств на Ближнем Востоке, отметив, что попытки менять лидеров или режимы неоднократно были ошибкой.

На вопрос о том, была ли ошибкой война США и Израиля против Ирана, Баррак ответил, что не знает этого. Сложившуюся в результате конфликта ситуацию он охарактеризовал как ужасную.

На фоне эскалации коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по позициям хуситов, а группировка запускает по королевству ракеты и беспилотники. Дипломатические усилия США и Ирана по достижению соглашения остаются безрезультатными, по данным агентства.

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