Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отсутствие доверия между сторонами остается одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию войны России против Украины. По его словам, для достижения прочного мира необходимо возобновить диалог, укрепить взаимопонимание и быть готовыми к взаимным уступкам.

Соответствующее заявление Ван И сделал во время совместной пресс-конференции с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой в Софии. Китайский дипломат говорил не только о российской войне против Украины, но и о конфликтах на Ближнем Востоке.

По словам главы китайского МИД, современный мир сталкивается с серьезным дефицитом доверия, что затрудняет урегулирование международных противоречий. Он подчеркнул, что диалог должен стать основой для поиска мирных решений, а восстановление доверия — важным условием для преодоления разногласий.

«Доверие — краеугольный камень мира. В современном мире самой большой проблемой является недостаток доверия. От «украинского кризиса» до конфликтов на Ближнем Востоке урегулирование разногласий требует доверия, а чтобы его укрепить, нужен диалог», — заявил Ван И.

В то же время китайские власти официально используют формулировку «украинский кризис» для обозначения войны, которую Россия ведет против Украины.

Ван И также сообщил, что вопросы российского вторжения в Украину и региональной безопасности обсуждались в ходе его встреч с представителями болгарского руководства.

По словам китайского министра, Пекин продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования международных конфликтов. Он призвал все вовлеченные стороны сохранять готовность к переговорам, проявлять взаимопонимание и искать компромиссы.

«Китай направил всем сторонам четкий сигнал: необходимо сохранять твердую уверенность, проявлять настойчивость, вести диалог и консультации, проявлять взаимопонимание и идти на взаимные уступки, чтобы восстановить доверие и совместными усилиями строить мир», — заявил Ван И.

Таким образом, Пекин подчеркивает необходимость переговоров и восстановления доверия как составляющих мирного урегулирования. В то же время в заявлении Ван И не был указан конкретный механизм достижения договоренностей между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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