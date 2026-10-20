Specjalny wysłannik USA Tom Barrack oświadczył w Dosze w Katarze, że amerykańska interwencja lądowa w konflikcie związanym z jemeńskimi Huti wydaje się bezcelowa. Powiedział również, że Waszyngton zapewnia Arabii Saudyjskiej wsparcie logistyczne w obliczu nasilenia działań zbrojnych, informuje Anadolu Agency.

Wsparcie dla Arabii Saudyjskiej

Barrack, który jest ambasadorem USA w Turcji oraz specjalnym wysłannikiem prezydenta do spraw Syrii i Iraku, przemawiał na Globalnym Forum Bezpieczeństwa w Dosze. Jak powiedział, prezydent Donald Trump wspiera Arabię Saudyjską logistycznie.

Amerykański urzędnik wezwał również państwa Bliskiego Wschodu do tworzenia regionalnych sojuszy zamiast polegania na Waszyngtonie w rozwiązywaniu własnych problemów.

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Oświadczenia dotyczące Iranu

Barrack oświadczył, że USA dążą do osiągnięcia porozumienia pokojowego z Iranem w obliczu napięć między Waszyngtonem a Teheranem. Podważył również historię amerykańskich interwencji wojskowych na Bliskim Wschodzie, zauważając, że próby zmiany przywódców lub reżimów wielokrotnie były błędem.

Zapytany, czy wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi była błędem, Barrack odpowiedział, że tego nie wie. Sytuację powstałą w wyniku konfliktu określił jako straszną.

W obliczu eskalacji koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską przeprowadza naloty na pozycje Huti, a ugrupowanie wystrzeliwuje w kierunku królestwa rakiety i drony. Dyplomatyczne wysiłki USA i Iranu na rzecz osiągnięcia porozumienia pozostają bezskuteczne, według agencji.

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