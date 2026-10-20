美国特使汤姆·巴拉克在卡塔尔多哈表示，美国对涉及也门胡塞武装的冲突进行地面干预似乎毫无意义。他还称，在战事加剧之际，华盛顿正向沙特阿拉伯提供后勤支持，阿纳多卢通讯社报道。

对沙特阿拉伯的支持

巴拉克同时担任美国驻土耳其大使和美国总统叙利亚及伊拉克问题特使。他在多哈全球安全论坛上发表讲话。据他称，唐纳德·特朗普总统正在向沙特阿拉伯提供后勤支持。

这名美国官员还呼吁中东国家建立地区联盟，而不是依赖华盛顿解决自身问题。

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有关伊朗的表态

巴拉克表示，在华盛顿与德黑兰关系紧张之际，美国寻求与伊朗达成和平协议。他还对美国在中东进行军事干预的历史提出质疑，并指出，试图更换领导人或政权屡次都是错误的。

当被问及美国和以色列针对伊朗的战争是否是错误时，巴拉克回答说，他不知道。他将冲突导致的局势形容为可怕。

在局势升级之际，沙特阿拉伯领导的联盟正在对胡塞武装阵地发动空袭，而该组织则向沙特王国发射导弹和无人机。该通讯社称，美国和伊朗为达成协议所作的外交努力仍未取得成果。

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