Француз стал героем аниме после того, как защищал магазин видеоигр от мародеров

В Ницце владелец магазина видеоигр Micromania по имени Пьер стал настоящей звездой интернета после того, как попытался защитить свой магазин от мародеров. Инцидент произошел 17 октября во время массовых протестов во Франции. Поступок мужчины привлек внимание пользователей соцсетей, а впоследствии он даже стал персонажем аниме и многочисленных мемов.

Отважный поступок владельца Micromania попал на видео. На кадрах видно, как Пьер встает перед входом в магазин и пытается не пустить внутрь протестующих, которые могли бы заняться мародерством.

В конце концов один из мужчин толкнул владельца магазина в спину, из-за чего тот упал. Однако этот момент не остался незамеченным и впоследствии стал одним из самых известных эпизодов видео.

Позже Пьер признал, что его действия могли иметь неприятные последствия. В то же время мужчина признался, что до сих пор не может полностью переосмыслить пережитое.

«Думаю, мне вообще не стоило этого делать. Это была глупость. Но тогда я поступил именно так», — сказал он.

Особое внимание пользователей привлек кадр, на котором Пьер стоит у дверей магазина с изображением персонажа одной из видеоигр. Именно этот момент вдохновил интернет-пользователей на создание многочисленных работ, в которых француз предстает в образе героя, защищающего свой магазин.

После распространения видео в сети люди начали массово выражать Пьеру поддержку. Французские геймеры и пользователи Reddit также присоединились к сбору средств, чтобы помочь мужчине восстановить магазин.

Кроме того, некоторые поклонники создали криптотокен — цифровой актив, средства от продажи которого планируется направить на приобретение новых дисков и фигурок для магазина, а также на ремонт помещения.

Другие пользователи решили поддержать Пьера с помощью творчества. В сети появились анимации и изображения, на которых он предстает в образе супергероя, а вместе с ним магазин от мародеров защищают другие известные вирусные персонажи.

История Пьера вдохновила авторов даже на создание полноценных аниме. Эти работы привлекли внимание зрителей, которые уже ждут продолжения истории французского владельца магазина, ставшего неожиданным героем интернета.

Об этом пишет Ici.fr.

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