CGT закликала провести у Франції 3 листопада страйки й протести — RMF24

У Франції профспілка CGT закликала провести 3 листопада мирні протести та страйки. Це відбувається після кількох тижнів демонстрацій, кульмінацією яких став 17 жовтня: на вулиці вийшли сотні тисяч людей, а в окремих місцях мирні акції переросли в заворушення, повідомляє RMF24.

За даними видання, під час заворушень сталися підпали, пограбування магазинів та напади на будівлі місцевої влади. Президент Франції Еммануель Макрон закликав політичних лідерів знизити напруження. Влада, за оцінкою політолога й колишнього посла Польщі у Франції Томаша Млинарського, намагатиметься стабілізувати ситуацію.

Невдоволення через вартість життя

Млинарський пов’язав протести з багаторічним накопиченням суспільного невдоволення. Серед чинників він назвав дорожнечу, високі витрати на життя та зниження купівельної спроможності. Водночас, на його думку, Франція переживає глибшу кризу ідентичності та потребує нового соціально-економічного устрою.

Політолог зазначив, що необхідні реформи означатимуть скорочення витрат, однак французьке суспільство не хоче таких кроків. Він також згадав зростання державного боргу та значні витрати на утримання держави.

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Вплив на передвиборчу кампанію

У квітні наступного року у Франції мають відбутися президентські вибори. За словами Млинарського, нинішня криза політично вигідна опозиції. Лідер лівих Жан-Люк Меланшон, за його оцінкою, засуджує пограбування, водночас підтримуючи соціальні вимоги протестувальників.

Заворушення також зміщують суспільну дискусію від програмних питань до безпеки, що може бути вигідним правим силам, зокрема політичній силі Марін Ле Пен, вважає експерт. Він додав, що криза може послабити й без того невисоку підтримку президентського табору. Водночас, на його думку, жодна політична сила не зацікавлена у підбурюванні до насильства.

Коментуючи твердження про зв’язок заворушень із міграцією, Млинарський заявив, що серед учасників є мігранти, однак вони не є головним джерелом насильства. Він охарактеризував тих, хто нищить майно, як хуліганів, а також звернув увагу на проблеми молоді з передмість, зокрема безробіття та очікування значної соціальної допомоги від держави.

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