Во Франции профсоюз CGT призвал провести 3 ноября мирные протесты и забастовки. Это происходит после нескольких недель демонстраций, кульминацией которых стало 17 октября: на улицы вышли сотни тысяч человек, а в отдельных местах мирные акции переросли в беспорядки, сообщает RMF24.

По данным издания, во время беспорядков произошли поджоги, разграбления магазинов и нападения на здания местных властей. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал политических лидеров снизить напряженность. Власти будут пытаться стабилизировать ситуацию, считает политолог и бывший посол Польши во Франции Томаш Млынарский.

Недовольство из-за стоимости жизни

Млынарский связал протесты с многолетним накоплением общественного недовольства. Среди факторов он назвал дороговизну, высокие расходы на жизнь и снижение покупательной способности. В то же время, по его мнению, Франция переживает более глубокий кризис идентичности и нуждается в новом социально-экономическом устройстве.

Политолог отметил, что необходимые реформы будут означать сокращение расходов, однако французское общество не хочет таких шагов. Он также упомянул рост государственного долга и значительные расходы на содержание государства.

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Влияние на предвыборную кампанию

В апреле следующего года во Франции должны состояться президентские выборы. По словам Млынарского, нынешний кризис политически выгоден оппозиции. Лидер левых Жан-Люк Меланшон, по его оценке, осуждает грабежи, одновременно поддерживая социальные требования протестующих.

Беспорядки также смещают общественную дискуссию с программных вопросов к безопасности, что может быть выгодно правым силам, в частности политической силе Марин Ле Пен, считает эксперт. Он добавил, что кризис может ослабить и без того невысокую поддержку президентского лагеря. В то же время, по его мнению, ни одна политическая сила не заинтересована в подстрекательстве к насилию.

Комментируя утверждения о связи беспорядков с миграцией, Млынарский заявил, что среди участников есть мигранты, однако они не являются главным источником насилия. Он охарактеризовал тех, кто уничтожает имущество, как хулиганов, а также обратил внимание на проблемы молодежи из пригородов, в частности безработицу и ожидание значительной социальной помощи от государства.

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