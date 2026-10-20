CGT呼吁法国于11月3日举行罢工和抗议活动——RMF24

法国工会CGT呼吁于11月3日举行和平抗议和罢工。此前已持续数周的示威活动在10月17日达到高潮：数十万人走上街头，部分地区的和平行动演变为骚乱，据RMF24报道。

据该媒体报道，骚乱期间发生了纵火、抢劫商店以及袭击地方政府建筑的事件。法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁政治领导人缓和紧张局势。政治学家、波兰前驻法大使托马什·姆雷纳尔斯基认为，当局将试图稳定局势。

对生活成本的不满

姆雷纳尔斯基将抗议与多年来不断累积的社会不满联系起来。他列举的因素包括物价高昂、高生活成本以及购买力下降。与此同时，他认为，法国正经历更深层的身份认同危机，并需要新的社会经济秩序。

这位政治学家指出，必要的改革将意味着削减开支，但法国社会不希望采取这类措施。他还提到不断增长的公共债务以及维持国家运转的巨额开支。

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对竞选活动的影响

法国将于明年4月举行总统选举。姆雷纳尔斯基表示，当前危机在政治上有利于反对派。依其评估，左翼领导人让-吕克·梅朗雄谴责抢劫行为，同时支持抗议者的社会诉求。

专家认为，骚乱还将公众讨论从政策纲领问题转向安全问题，这可能有利于右翼力量，尤其是玛丽娜·勒庞的政治力量。他补充说，危机可能会削弱本已不高的总统阵营支持率。同时，他认为，没有任何政治力量有兴趣煽动暴力。

在评论有关骚乱与移民存在关联的说法时，姆雷纳尔斯基表示，参与者中有移民，但他们并非暴力的主要来源。他将破坏财产的人称为流氓，并指出郊区年轻人面临的问题，包括失业以及期待国家提供大量社会援助。

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