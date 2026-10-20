W Izraelu były prokurator generalny Awichaj Mandelblit podczas rozpraw w sprawie karnej premiera Binjamina Netanjahu oświadczył, że zatwierdził jego przesłuchanie jako podejrzanego. Jednocześnie nie potrafił sobie przypomnieć, czy osobno zatwierdził wzmiankę o podejrzeniu łapówkarstwa w oficjalnym ostrzeżeniu dla Netanjahu w sprawie 4000, informuje Jerusalem Post.

Spór o sformułowanie

Podczas przesłuchania adwokat Netanjahu, Amit Hadad, zapytał Mandelblita, w związku z jakim konkretnie przestępstwem zezwolił on na przesłuchanie. Były prokurator generalny ogólnie odwołał się do przestępstw dotyczących uczciwości służby publicznej i oddzielił sprawę 4000, w której chodziło o podejrzenie łapówkarstwa, od spraw 1000 i 2000.

Hadad zakwestionował to sformułowanie, twierdząc, że określenie „przestępstwa dotyczące uczciwości służby publicznej” nie występuje ani w protokołach spotkań, ani w ostrzeżeniach przekazanych Netanjahu. Według niego Mandelblit użył sformułowania z memorandum, które przedłożył sądowi, aby wyjaśnić swoje zgody.

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Prokuratorka Jehudit Tirosh zasugerowała, że sformułowanie ostrzeżenia mogło znajdować się w utajnionych częściach protokołów. Podkreśliła, że informacje dotyczące zgód prokuratora generalnego nie były ukrywane. Sędzia Mosze Bar-Am zaznaczył, że jego zdaniem sformułowanie dotyczące charakteru śledztwa nie powinno być ukryte.

Trzy połączone sprawy

Proces, który rozpoczął się w maju 2020 roku, łączy sprawy 1000, 2000 i 4000. Prokuratura twierdzi, że w sprawie 1000 Netanjahu otrzymywał prezenty od zamożnych biznesmenów. Sprawa 2000 dotyczy możliwego omawiania wymiany przychylnego relacjonowania na działania przeciwko gazecie Israel Hayom z wydawcą Yediot Aharonot, Arnonem Mozesem.

W sprawie 4000 oskarżenie twierdzi, że Netanjahu promował działania regulacyjne korzystne dla Bezeq w zamian za ingerencję w relacjonowanie Walla. Premierowi postawiono zarzuty oszustwa i nadużycia zaufania we wszystkich trzech sprawach, a także łapówkarstwa w sprawie 4000. Netanjahu zaprzecza dopuszczeniu się nieprawidłowości.

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