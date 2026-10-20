以色列前总检察长阿维哈伊·曼德尔布利特在总理本雅明·内塔尼亚胡刑事案件的听证会上表示，他曾批准以嫌疑人身份讯问内塔尼亚胡。同时，他无法回忆是否曾单独批准在4000号案件中向内塔尼亚胡发出的正式警告中提及涉嫌受贿一事，据《耶路撒冷邮报》报道。

围绕措辞的争议

在讯问期间，内塔尼亚胡的律师阿米特·哈达德询问曼德尔布利特，他批准就哪一项具体违法行为进行讯问。这名前总检察长笼统提及涉及公共服务廉洁性的违法行为，并将涉及涉嫌受贿的4000号案件与1000号和2000号案件区分开来。

哈达德反对这一措辞，称“涉及公共服务廉洁性的违法行为”这一术语既未出现在会议记录中，也未出现在交给内塔尼亚胡的警告中。他表示，曼德尔布利特使用了其向法院提交、用于解释其批准决定的备忘录中的措辞。

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检察官耶胡迪特·蒂罗什认为，警告的措辞可能出现在会议记录被隐去的部分。她强调，有关总检察长批准决定的信息并未被隐瞒。法官摩西·巴尔-阿姆指出，在他看来，关于调查性质的措辞不应被隐去。

三起合并案件

始于2020年5月的审判合并了1000号、2000号和4000号案件。检方称，在1000号案件中，内塔尼亚胡收受了富商的礼物。2000号案件涉及内塔尼亚胡可能与《Yediot Aharonot》出版商阿农·莫泽斯讨论，以有利报道换取针对《Israel Hayom》报纸的行动。

在4000号案件中，控方称，内塔尼亚胡推动有利于Bezeq的监管措施，以换取对Walla报道的干预。这位总理在全部三起案件中均被控欺诈和滥用信任，并在4000号案件中被控受贿。内塔尼亚胡否认存在不当行为。

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