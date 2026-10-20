Мандельбліт заявив про дозвіл на допит Нетаньягу як підозрюваного — Jerusalem Post

В Ізраїлі колишній генеральний прокурор Авіхай Мандельбліт під час слухань у кримінальній справі прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що погоджував його допит як підозрюваного. Водночас він не зміг пригадати, чи окремо погоджував згадку про підозру в хабарництві в офіційному попередженні для Нетаньягу у справі 4000, повідомляє Jerusalem Post.

Суперечка щодо формулювання

Під час допиту адвокат Нетаньягу Аміт Хадад запитав Мандельбліта, щодо якого саме правопорушення той дозволив допит. Колишній генпрокурор загалом послався на правопорушення у сфері доброчесності державної служби та відокремив справу 4000, де йшлося про підозру в хабарництві, від справ 1000 і 2000.

Хадад заперечив таке формулювання, заявивши, що терміна «правопорушення у сфері доброчесності державної служби» немає ані в протоколах зустрічей, ані в попередженнях, вручених Нетаньягу. За його словами, Мандельбліт використав формулювання з меморандуму, поданого ним до суду для пояснення своїх дозволів.

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Прокурорка Єгудіт Тірош припустила, що формулювання попередження могло міститися в прихованих частинах протоколів. Вона наголосила, що відомості щодо погоджень генерального прокурора не приховували. Суддя Моше Бар-Ам зазначив, що, на його думку, формулювання про характер розслідування не мало б бути приховане.

Три об’єднані справи

Судовий процес, який розпочався у травні 2020 року, об’єднує справи 1000, 2000 та 4000. Прокуратура стверджує, що у справі 1000 Нетаньягу отримував подарунки від заможних бізнесменів. У справі 2000 йдеться про можливе обговорення обміну сприятливого висвітлення на дії проти газети Israel Hayom із видавцем Yediot Aharonot Арноном Мозесом.

У справі 4000 обвинувачення заявляє, що Нетаньягу сприяв регуляторним заходам на користь Bezeq в обмін на втручання у висвітлення Walla. Прем’єр-міністру висунуто обвинувачення у шахрайстві та зловживанні довірою в усіх трьох справах, а також у хабарництві у справі 4000. Нетаньягу заперечує неправомірні дії.

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