В Израиле бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит во время слушаний по уголовному делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что согласовал его допрос в качестве подозреваемого. При этом он не смог вспомнить, отдельно ли согласовывал упоминание о подозрении во взяточничестве в официальном предупреждении для Нетаньяху по делу 4000, сообщает Jerusalem Post.

Спор о формулировке

Во время допроса адвокат Нетаньяху Амит Хадад спросил Мандельблита, по поводу какого именно правонарушения тот разрешил допрос. Бывший генпрокурор в целом сослался на правонарушения в сфере добросовестности государственной службы и отделил дело 4000, в котором речь шла о подозрении во взяточничестве, от дел 1000 и 2000.

Хадад возразил против такой формулировки, заявив, что термина «правонарушения в сфере добросовестности государственной службы» нет ни в протоколах встреч, ни в предупреждениях, врученных Нетаньяху. По его словам, Мандельблит использовал формулировку из меморандума, поданного им в суд для объяснения своих согласований.

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Прокурор Йехудит Тирош предположила, что формулировка предупреждения могла содержаться в скрытых частях протоколов. Она подчеркнула, что сведения о согласованиях генерального прокурора не скрывались. Судья Моше Бар-Ам отметил, что, по его мнению, формулировка о характере расследования не должна была быть скрыта.

Три объединенных дела

Судебный процесс, начавшийся в мае 2020 года, объединяет дела 1000, 2000 и 4000. Прокуратура утверждает, что по делу 1000 Нетаньяху получал подарки от состоятельных бизнесменов. Дело 2000 касается возможного обсуждения обмена благоприятного освещения на действия против газеты Israel Hayom с издателем Yediot Aharonot Арноном Мозесом.

По делу 4000 обвинение утверждает, что Нетаньяху содействовал регуляторным мерам в пользу Bezeq в обмен на вмешательство в освещение Walla. Премьер-министру предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием по всем трем делам, а также во взяточничестве по делу 4000. Нетаньяху отрицает неправомерные действия.

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