塞尔维亚国家机构和国有企业员工称，在提前举行的议会选举前，他们受到压力：被要求支持塞尔维亚前进党（SNS）、参加该党的集会，并收集熟人的选票。Balkan Insight援引员工证词和BIRN的调查报道称。

特别是，塞尔维亚共和国地籍局（RGZ）的8名员工谈到，他们被要求在支持SNS的名单上签名并参加党派活动。该机构负责土地登记，拥有超过2000名员工。据他们称，在达利博尔·巴比奇于8月被任命为代理局长后，压力加剧。RGZ未回应BIRN的问询。

忠诚选民名单

约180人回复了BIRN关于工作场所压力的问卷，20多名受访者在匿名条件下接受了采访。他们描述了编制所谓可靠选民名单以及收集“毛细血管式”选票的做法——即朋友、亲属或同事的姓名和联系方式，这些人也必须承诺支持SNS。

BIRN的消息人士称，相关指示通常不会通过电子邮件或消息发送。相反，员工会被单独叫到管理人员或部门主管那里。受访者表示，若拒绝，他们可能会受到威胁，包括无法获得职业晋升、薪酬降低、被调往较差职位或偏远工作地点。

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贝尔格莱德非政府组织CRTA在2022年对1075名受访者进行的一项调查显示，塞尔维亚14%的人口曾面临压力，被要求投票给某一特定政党。自2014年以来，欧安组织观察员以及自2017年以来的欧盟委员会也注意到，对在公共部门就业的选民施加压力的问题。

在工作时间为政党工作

13名接受BIRN调查的员工表示，近年来，他们所在机构雇用了人员，而据他们称，这些人在呼叫中心或党派活动中为SNS工作，而不是履行公务职责。消息人士称，其中一些人同时领取工资、加班补贴和奖金。

贝尔格莱德市政公用企业Infostan的员工称，一些新员工在党派展位或呼叫中心工作，也曾待在贝尔格莱德市中心的SNS支持者营地。Infostan同样未回应BIRN的问询。前平等保护专员布兰基察·扬科维奇对该媒体表示，在现任当局执政期间，政治性雇佣已达到基于政治信念的系统性歧视规模。

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